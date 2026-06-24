本日6月24日(水)発売開始となった、宇多田ヒカルの「パッパパラダイス - EP」7インチアナログレコード盤（完全生産限定盤）。 同EPに収録された「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」のMusic Videoが、6月24日(水)0時、プレミア公開された。 【MV】宇多田ヒカルパッパパラダイス feat.甲本ヒロト Music Video なお、「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」は、各配信サイト・ストリーミングサー