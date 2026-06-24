人気アニメーションシリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）の本ポスタービジュアルと特別モンスタービジュアル2種が解禁された。あわせて、第2弾特典付きムビチケ前売券（カード）の発売情報も発表された。【画像】この記事に関連するそのほかの写真本作は、『ミニオンズ フィーバー』以来、4年ぶりにミニオンズが主役を務めるシリーズ最新作。原始時代から“最強最悪のボス”を求めて旅を続けてきたミニオ