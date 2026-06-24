フランス・サッカー連盟は23日（日本時間24日）フランス代表のディディエ・デシャン監督（57）が一時的にチームを離脱すると発表した。同日の練習前には1分間の黙祷が捧げられた。同連盟公式サイトで「代表チームの監督は火曜日の朝（23日）、母親の訃報を知り、深い悲しみに暮れた。彼は葬儀に参列するためフランスへ帰国する予定だ」と、デシャン監督の母の訃報を伝えた。フランス紙「ル・パリジャン」によると、同日のボ