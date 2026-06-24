気象台は、24日午前8時29分に、レベル４土砂災害危険警報を薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、さつま町に発表しました。薩摩地方では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■鹿児島市●レベル２土砂災害注意報■阿久根市●レベル２土砂災害注意報■出水市●レベル２土砂災害注意報■薩摩川内市●レベル４土砂災害危険警報【発表】■薩摩川内市甑島●レベル２土砂災害注意報■日置市●レベル２土砂災