テレビ朝日の朝の情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）が24日、放送され、レギュラーコメンテーターの元テレビ朝日社員の玉川徹氏と、水曜レギュラーの社会起業家・安部敏樹氏が欠席した。番組冒頭、羽鳥慎一アナウンサーが「きょうは玉川さんと安部さんがお休みということです」と報告した。玉川氏については前日23日に羽鳥アナが「2週間、冬休みを2分割するようになりまして、後半戦のお休みに入って