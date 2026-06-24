同じ場所で、同じような手口の性暴力事件が何年も続いていた――。しかし、その被害は長く結びつけられることなく、見過ごされてきた。フランス社会に衝撃を与えた実在の事件をもとにした社会派ドラマが、第3回で新たな局面を迎える。NHK BSプレミアム4K(BSP4K)で24日(16時30分〜)に放送される『サンブル川の事件凶悪犯罪はなぜ見逃されたのか（3）』では、2003年冬、市長のアルレットが、サンブル川近くで続く暴行事件の存在を