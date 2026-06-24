スターツ出版は、LINEマンガ 2025 年間ランキング(連載)第1位を獲得した話題のウェブトゥーン作品『枯れた花に涙を』の紙コミック版3巻・4巻を、2026年6月26日(金)より発売する。本作は、2026年5月時点で累計1.7億viewを突破した空前の大ヒット作の紙コミック版で、豪華フルカラーにて韓国版コミックスの内容が完全収録されている。発売にあわせ、各書店での特典も配布。1巻・2巻の重版も決定している。『枯れた花に涙を』3巻・4巻