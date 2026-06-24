スターツ出版は、LINE Digital Frontierとのコラボレーション企画として「スターツ出版 NEXTマンガグランプリ powered by LINEマンガ インディーズ」を、2026年6月22日(月)より開催した。本企画は、電子コミックサービス「LINEマンガ」のマンガ投稿サービス「LINEマンガ インディーズ」において、スターツ出版のコミック雑誌・コミックレーベル7編集部と共同で、オリジナルマンガ作品を公募するマンガ賞。グランプリ作品には賞金10