夏のボーナス時期が近づいてくると、「ボーナスで投資に挑戦してみようかな」と考える方も多いのではないでしょうか。 とはいえ、貯蓄や消費とのバランスはどう取るか、投資方法は何にするべきか、悩むことも多いかもしれません。そこでこの記事では、ボーナスを賢く使い分けながら投資をスタートする方法をわかりやすく解説します。投資を始める時の注意点やおすすめの投資方法もあわせて紹介していますので、ボーナスで投資を検