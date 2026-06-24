集合写真に反響サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、25日（日本時間26日）にグループF最終戦でスウェーデンと対戦する。ベースキャンプ地、米ナッシュビルの練習場で撮影されたチーム集合写真が反響を呼んだ中で、1人だけ異なる姿でカメラにおさまった人物に熱い視線が注がれている。額に視線が集中した。森保一監督を中央に、サムライブルーのユニホームを纏った選手たちが3列になって並び、その両脇に