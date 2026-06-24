ネーションズリーグに出場中バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（ミラノ）のマネージャーが23日、SNSを更新。髪を下ろし、セットアップで決めた「NEWカット」が公開され、ファンから「普段と雰囲気違って格好よくてびっくりしました」「ミラノ仕様ですかね！」などと賛辞が相次いでいる。試合中は1つにくくっている髪を下ろし、グレーのセットアップスーツをまとった佐藤。カメラに向けてキリっとした表情を浮かべている。Xと