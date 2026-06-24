テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２４日、冬休みで休暇中の元テレビ朝日社員の玉川徹氏に続き水曜コメンテーターの安部敏樹氏も休んだ。司会の羽鳥慎一アナウンサーは「今日は玉川さんと安部さんがお休みということになります」と告知した。代わりに共同通信社編集委員の太田昌克氏が出演した。水曜レギュラーでジャーナリストの浜田敬子氏とコメンテーターは２人で進行した。