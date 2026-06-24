ＭＬＢトップドラフト候補が一堂に会して体力測定や打撃能力などを披露する「ドラフトコンバイン」が２３日（日本時間２４日）、アリゾナ州フェニックスのチェースフィールドで開幕。スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２年）が打撃練習で飛距離４５８・１フィート（約１３９・６メートル）の特大本塁打を放ってアピールした。この日の打撃練習で４５８フィートは全体２位の飛距離だった。昨年のＮＰＢドラフトでソフト