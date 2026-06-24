サッカー北中米W杯に駆けつけたスコットランドのサッカーサポーターたちが、米マサチューセッツ州知事のモーラ・ヒーリー氏にハギスの合法化を働きかけた。 【写真】Ｗ杯で異例の対応行政命令に署名した女性州知事 スコットランド名物料理のハギスだが、その主原料である羊の肺は内臓肉にあたるため、米国では厳しい規制の対象となっており、1970年代以降は販売が違法と