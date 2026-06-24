「森保ジャパンの1トップFW上田綺世（27=フェイエノールト/オランダ）が、1次リーグ2戦目のチュニジア戦で右45度から右足を振り抜いた1点目、右からのクロスをファーで待ち構えてフワリとした弾道のヘディングシュートで決めた2点目をスタンドで見ながら『ようやく＜釜本2世＞と呼べるストライカーが出現した』と感慨深く思いました」【もっと読む】森保J次のスウェーデン戦はこうなる！こう話すのは、1968年メキシコシティー五