連載「北中米ワールドカップData Lab.」第5回、チュニジアvs日本データ展望北中米ワールドカップ（W杯）の激闘の裏側で、何が起きているのか――。史上初の3か国共催、出場48チームが全104試合を戦う世界最高峰の舞台を、FIFAが試合後に公開するデータを最新AIで読み込みながら、アナリストが分析していく連載「北中米ワールドカップData Lab.」。森保一監督率いる日本代表は、日本時間6月21日のグループステージ第2戦でチュニジ