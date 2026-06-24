「スーパースター」大谷翔平（LAドジャース）がデビュー後初めて、メジャーリーグ（MLB）オールスターファン投票の全体最多得票を目前にしている。MLB事務局が23日（日本時間）に発表した2026オールスター1次投票2次中間集計の結果によると、大谷はナショナルリーグ（NL）指名打者部門で231万735票を受け、二大リーグの全部門を合わせて全体1位を走っている。2018年にLAエンゼルスのユニホームを着てメジャーデビューした大谷は202