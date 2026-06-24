グループNCT出身の歌手マークが、人種差別の象徴とされる南部連合旗がプリントされたTシャツを着用したことをめぐり物議が広がり、謝罪した。マークの所属事務所アッパールームは23日、インスタグラムを通じて「最近公開された写真に写っていたヴィンテージTシャツにより、多くの方々に心配や不快感、失望を与えてしまったことを心よりお詫び申し上げる」と明らかにした。所属事務所は「当該の衣装は、単にヴィンテージだという理