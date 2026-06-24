世界平和統一家庭連合（旧統一教会、以下、家庭連合）の解散命令が日本の最高裁判所で確定した。共同通信など日本メディアは23日、最高裁が前日、家庭連合の解散を命じた東京高裁の判決を支持し、これに対する家庭連合側の特別抗告を棄却した、と報じた。これで家庭連合側は宗教法人格を維持できなくなる。今回の裁判は2022年7月の安倍晋三元首相銃撃事件をきっかけに始まった。安倍元首相を殺害した犯人が「母親が統一教に巨額の