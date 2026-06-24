記事ポイントサイレンススズカ・オジュウチョウサン、ねそべりポーズで第4弾登場全長70cm超のMEGAサイズ、各馬の特徴を細部まで再現2026年7月13日15時まできゃらマルシェ限定受注販売 エスケイジャパンは、競走馬キャラクターグッズシリーズ「サラブレッドコレクション」より『MEGA BIG ぬいぐるみ』第4弾の受注販売を2026年6月19日より開始しました。第4弾には名馬「サイレンススズカ」と「オジュウチョウサン」が登場し、シ