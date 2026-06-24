「安ホテルのアメニティーは信じない方が良い」 格安ホテルの備品は、品質が期待を裏切るだけでなく、そもそも設置すらされていないケースも多い。よく日本でも使われる言葉だが、いまの中国ではさらに深刻な意味で使われている。 現在の中国を象徴する言葉に内巻（過酷な過当競争）がある。この「内巻」が広がるホテル業界では、今も激しい価格競争が続いている。 日本では信じられないようなクオリティー