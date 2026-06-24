「映画館に行こう！」実行委員会による一日限定イベント「シークレットシネマ」が、6月25日に開催される。アンバサダーを務める二宮和也が選んだ“人生で一度は映画館で観てほしい一本”を、作品タイトルを伏せたまま上映する異色の企画として注目を集めている。【動画】「シークレットシネマ」紹介映像「シークレットシネマ」は、映画館への年間動員2億人を目指す取り組みの一環として、2025年に実施された「第一回 映画業界