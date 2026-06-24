県内は、24日夜のはじめ頃から25日明け方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るおそれがあります。発達した雨雲が停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。24日から25日にかけて梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、県内は大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため、24日夜のはじめ頃から25日明け方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るおそれがあります。発達した雨