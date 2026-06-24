衆院政治改革特別委員会は２３日の理事会で、選挙時のＳＮＳ上の偽・誤情報対策を強化する公職選挙法などの改正案を２５日に審議入りさせ、同日中に採決することで合意した。与野党が２４日に衆院に提出する予定で、今国会で成立する見通しだ。改正案は、候補者に関する虚偽情報をインターネットで発信し、選挙の公正を害することを禁止することが柱となっている。同委では企業・団体献金の見直しに関する与野党の３法案を審議