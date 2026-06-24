JR山手線と湘南新宿ラインは駒込駅で発生した人身事故の影響で、一部の列車で運転を見合わせていましたが、先ほど運転を再開しました。【映像】JR山手線内回り・湘南新宿ライン 運転再開JR東日本によりますと、午前6時すぎに発生した人身事故により山手線の内回りの運転を見合わせていましたが、午前7時39分に運転を再開しました。また湘南新宿ラインも新宿駅より北の列車の運転を見合わせていましたが、こちらも同じ午前7時