天皇皇后両陛下は、ベルギーで国王夫妻主催の晩さん会に出席されました。天皇皇后両陛下は現地時間の23日夜、ベルギー国王夫妻主催の晩さん会に臨まれました。陛下は、お言葉のなかで1921年の昭和天皇の初訪問以来の皇室とベルギー王室の長い交流を振り返ると共に、昭和天皇、上皇さま、陛下が、ベルギーの3人の国王とほぼ同い年であることに触れ、こう話されました。「更にはご長女のエリザベート王女殿下と私たちの長女の愛子が2