NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月25日放送の第64話では、直美（上坂樹里）が団子屋でシマケン（佐野晶哉）に出会う。 参考：『風、薫る』明治の手取り問題を『ばけばけ』と比較シマケンとのすれ違いが意味すること 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 初対面の小川吾郎（甲斐翔真）と直美が口論になった第63話。