外務省は、2025年の査証（ビザ）発給統計を発表した。発給数は7,862,060件で、前年比約9％増となった。国籍・地域別の発給上位3か国は中国、フィリピン、ベトナムとなり、これらの国籍者に対する発給数が全体の約8割を占めた。在外公館別発給数の上位3公館は在上海総領事館、在中国大使館、在広州総領事館で、上位9公館がアジアの公館となった。10位には在ロシア大使館が入った。