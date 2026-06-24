全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知・一宮のカフェ＆バー店『ありすカフェ＆バー』です。平日は夜9時までモーニングが楽しめる「ありすセット」は、おにぎりやトースト、チョコレートケーキなど全13種類のモーニングメニューの中から3種類を選んで自分好みのセットを作ることができる。ありすセット890円※ドリンク付き『ありすカフェ＆バー』ありすセット890円※ドリ