水戸ホーリーホックは６月23日、MF安藤晃希がベルギー１部のアントワープへ完全移籍すると発表した。高卒ルーキーとして加入してからわずか半年足らず。異例とも言えるスピードで欧州挑戦を果たすことになった。現在18歳の安藤は、流経大柏高から今季水戸に加入。４月24日のJ１百年構想リーグ第12節・FC東京戦でプロデビューを飾ると、途中出場からわずか１分後にプロ初ゴールを奪取した。さらに続くFC町田ゼルビア戦でもネッ