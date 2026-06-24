現地６月23日に行なわれた北中米Ｗ杯のグループＬ第２節で、FIFAランキング４位のイングランド代表は、同74位のガーナ代表とボストン・スタジアムで対戦した。ポゼッションで上回り、幾度も好機を作るも、フィニッシュの精度を欠いて最後の局面で決めきれず。放った18本のシュートはいずれも空砲に終わり、０−０で引き分けた。試合後のフラッシュインタビューで、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は「試合前から分