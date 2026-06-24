気象庁によりますと24日、午前8時1分ごろ山口県内で震度1を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。山口県内で観測された震度は次の通りです。震度1 周南市、山口市、防府市、岩国市、萩市、美祢市震源地は島根県西部震源の深さは20キロ地震の規模はM3.5と推定されいます。