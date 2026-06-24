JR九州によりますと、24日午前7時53分の時点で「雨規制・土砂流入による運転見合わせや遅延」は、下記の通りです。 ＜雨規制・土砂流入による運転見合わせ＞ ●長崎本線（上下線） 【運転見合わせ：多良～諫早】 ※小江～肥前長田間で土砂流入情報があるため運転を見合わせ 【遅延：江北～多良、諫早～長崎】 ●長崎本線旧線（上下線）遅れが発生 【遅延：喜々津～長与】 ●大村線