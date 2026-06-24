お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ビフォーアフターを公開しました。【写真】クロちゃんの劇的ビフォーアフター「凹まし方が上手くなりたい人は是非」クロちゃんは「削り師めぐさんのハイパーナイフ受けてきました！お腹、腰のあたりが全然違う！首も長くなってるし、効果がやばいしん！また行くしんよー！」とつづり、複数枚の写真を投稿。施術の前後に、自身の体を横や後