国連の安全保障理事会は23日、PKO＝国連平和維持活動の要員への攻撃に対して、責任追及を強化することを目的とした決議を採択しました。国連安保理で23日に開かれた会合では、PKO要員に対する攻撃が起きた際、責任を追及するための取り組みを強化する決議の採決を行いました。決議では、関係国などに捜査を要請するほか、国連事務総長に対して取り組みを調整する窓口を設けることなどを求めています。日本を含む153か国が共同提案