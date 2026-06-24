「広島３−７巨人」（２３日、マツダスタジアム）ジェット風船を手に持つ鯉党からはため息が漏れた。２点を追う七回、３番手としてマウンドに上がった広島・高太一投手が誤算だった。２死走者なしからの４失点。登板前の時点で防御率０・８４を誇っていた男がまさかの投球となってしまった。チームは３連勝と４位浮上を逃す結果になった。高は「あれが全てだと思う」と険しい表情で悔しさをあらわにした。目を向けたのは七回