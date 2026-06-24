茨城県水戸市で、同居する父親の首を絞めて殺害したとして息子が逮捕された。犯行後は、自ら警察に通報。デイサービスに通う父親と無職の息子、男2人の生活ぶりを追うと─。【写真】草木が生い茂り、空き缶が山積み…荒れ果てた容疑者の自宅容疑者自ら“父親の首を絞めた”と110番通報事件当日の6月12日午後8時過ぎ。茨城県水戸市のJR常磐線・内原駅から南に約1キロ、田畑の緑が広がるのどかな住宅地のすぐそばにパトカーが5、6