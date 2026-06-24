「広島３−７巨人」（２３日、マツダスタジアム）広島が敗れて連勝は２で止まった。先発・玉村昇悟投手は５回３失点（自責１）で３敗目。三回に先頭・キャベッジのゴロを二塁手・菊池が一塁へ悪送球し、その後に犠飛と適時打で２点を失った。１−２の五回は松本剛に左前適時打を浴びて追加点を献上。打線は相手先発・戸郷をとらえきれず。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は七回に登板して４失点した３番手・高について「経