在宅勤務が多い場合や通勤経路が複数ある場合など、通勤定期を購入せずに回数券やICカードを利用する方も少なくないでしょう。しかし、場合によっては不正受給になる場合がありますので注意が必要です。 今回は、会社の通勤手当に関する規定内容に応じて、不正受給となる場合とならない場合について解説します。 不正受給とみなされる可能性がある場合 以下のようなケースの場合、通勤定期券を購入す