ふるさと納税の話題になると、「今年は10万円寄付した」「私は5万円くらいだった」といった会話を耳にすることがあるかもしれません。寄付額に大きな差があると、「それだけ年収も違うのでは？」と気になる人もいるでしょう。 しかし、ふるさと納税の控除上限額は年収だけで決まるものではありません。家族構成や各種控除の状況によっても変わるため、寄付額が2倍だからといって年収も2倍とは限らないのです。 この