街中などで困っていそうな外国人の方に声をかけるとしたら、みなさんは英語でどのように言いますか？いざとなると英語が口から出てこない、とはいえ「今さら文法書や教科書で英語を学びなおすのは……」という方も多いのではないでしょうか。 そんな方におすすめしたいのが、2026年6月24日に発売となった『クイズとパズルで“言える”が増える！大人の中学英語エクササイズ』。本書は、トピックに応じて文法はもとより、語彙