年金は、原則として65歳から受給できます。ただし、希望すれば65歳より前に受給することも、65歳より後に受給することもできます。受給開始年齢によって、毎月の年金額は変わります。 そのため、「早くもらうと損なのか」「待てば本当に得なのか」と迷う人は多いでしょう。そこで本記事では、繰上げ受給と繰下げ受給で月々の金額がどれくらい変わるのかを、具体例を交えて見ていきます。 65歳より早く年金をもらう