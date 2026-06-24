残念な上司と慕われる上司の言動にはどのような違いがあるのか。言語学者の尾谷昌則氏は「気遣い上手の言動には、ちょっとした配慮が見え隠れしている。『応援してる』止まりはもったいない」という――。※本稿は、尾谷昌則『その言葉の本当の思惑を見抜く 言語学』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke■部下に好かれる上司は「配慮上手」上