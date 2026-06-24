「いつかは結婚したい」と考える女性にとって、「もしかしたら一生結婚できないかもしれない」と感じるのは非常に怖いことです。では、一体どんなタイミングで「もしかしたら…？」と不安に襲われるのでしょうか。そこで今回は、20代から30代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『一生おひとり様かも』とオトナ女子が本気で落ち込む瞬間」をご紹介します。【１】長年付き合った彼氏に振られてしまったとき「結婚するかも、と思