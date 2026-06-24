初夏に旬を迎える「あんず」は、甘酸っぱい味わいが魅力の果物。そのまま食べるのはもちろん、コンポートやジャム、シロップ漬けなどの手仕事にもぴったりです。実は手順がシンプルなレシピも多く、初心者でも気軽に挑戦できるのが魅力。今回は、旬のあんずをたっぷり楽しめる保存食やおやつのレシピをご紹介します。初心者でも楽しめるあんずレシピ甘酸っぱさを楽しむ「あんずのコンポート」 この投稿をInstagramで見る