フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は２４日、通常の午前９時までではなく午前７時２０分までの短縮放送となった。スタジオでエンタメキャスターの軽部真一アナウンサーが「今日は、ギュギュッと凝縮でここまでのめざましテレビですが」とコメント。ＭＣの伊藤利尋アナが「めざまし今日の放送はここまでです」と告知し、短縮放送となった理由を「この後はＷ杯グループリーグ、パナマ対クロアチア生放