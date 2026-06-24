◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組第２戦クロアチア―パナマ（２３日、トロント競技場）前回３位のＦＩＦＡランク１５位のクロアチアは同４０位のパナマと対戦する。クロアチアは４０歳のＡＣミラン・ＭＦモドリッチが先発。１８年バロンドール受賞のモドリッチが先発。モドリッチは代表通算２００試合目となる。２大会ぶりの出場のパナマ。１８年大会は３戦全敗だった。両軍は初戦で敗戦。決勝トーナメント出場には勝ち