◆米大リーグブルージェイズ―アストロズ（２３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が、本拠のアストロズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、メジャー初の４出塁をマークした。２四球で迎えた７回に初安打を放って同点２ランを呼び込むと、８回には左前へ勝ち越し２点打を放った。本拠地が大歓声に包まれたのは同点の８回２死二、三塁。岡本が右腕ピアソンの９９・９マイル