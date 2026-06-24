「ちいかわベーカリー」において、モモンガと古本屋のフェイス型のパンや、パン屋さんのスタッフ衣装のモモンガと古本屋のマスコットなどのオリジナルグッズが、2026年7月3日（金）から発売される。＞＞＞モモンガと古本屋のパン屋グッズをチェック！（写真19点）『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰