「阪神３−４ヤクルト」（２３日、甲子園球場）阪神が今季１５度目の逆転負けを喫して巨人に同率で首位に並ばれた。上位３チームが０・５ゲーム差の大混戦に。１−０の八回に３番手・岩崎優投手（３５）が集中打を浴びて４失点。直後の八回に大山悠輔内野手（３１）が右中間へ１１号２ランを放ったが、あと１点が届かなかった。先発・才木は６回３安打無失点も１カ月ぶりの勝利となる６勝目はお預けに。デイリースポーツ評論家